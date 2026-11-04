¿Qué pasa si Liga de Quito gana, pierde o empata contra Universidad Católica en la Copa Ecuador?

Esto es lo que pasará si Liga de Quito gana, pierde o empata en la Copa Ecuador.

Este miércoles 4 de noviembre de 2026 se define el nuevo finalista de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Universidad Católica. En la ida fue un empate 2 a 2, por lo cual, todo está abierto para la vuelta. Ambos clubes también llegan pensando en la Copa Libertadores.

¿Qué pasa si Liga de Quito vence a Universidad Católica?

Si Liga de Quito logra la victoria ante Universidad Católica en la semifinal de la Copa Ecuador, no solo clasificará a la final, el ganador de esta serie asegurará su lugar en la siguiente Copa Libertadores. Gane o pierda la final contra IDV se meterán a la Libertadores como Ecuador 4.

Por otro lado, la victoria también es clave para el equipo ‘Albo’, que a diferencia de Católica, es local en este partido y está obligado a conseguir el triunfo. Además, para el ‘Rey de Copas’ es crucial jugar la siguiente Copa Libertadores hasta desde lo económico.

¿Qué pasa si Liga de Quito y Católica empatan?

Cualquier empate manda el partido a los penales. No importa que en la ida haya sido 2 a 2, puesto que, en estas llaves ya no cuenta el gol visitante y por ende si el partido termina 0 a 0 o 1 a 1, de cualquier manera el clasificado a la final se tendrá que resolver en penales.

¿Qué pasa si Liga de Quito pierde contra Católica en la semifinal de la Copa Ecuador?

Si Liga de Quito pierde contra Universidad Católica, el club tendrá que apuntar todas sus armas a entrar a la Copa Libertadores a través de la LigaPro. Aunque ese camino es muy complicado para el ‘Rey’.

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