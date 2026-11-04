Ni Real Madrid ni FC Barcelona: el primer equipo de España en ayudar a la familia de Jesús de Miguel

El primer equipo de España que hace pública su ayuda a la familia de Jesús de Miguel, tras su lamentable fallecimiento.

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel perdió la vida tras complicaciones por un paro cardiaco sufrido en el partido ante el FC Andorra. Su fallecimiento enlutó al mundo del fútbol, pero de momento ya las “ayudas” empiezan a llegar. Hay un equipo español que salió a solidarizarse con la familia del jugador.

En sus cuentas oficiales, el Almería salió a mostrar su apoyo a la familia de Jesús de Miguel en este duro momento. El club confirmó, mediante un comunicado, que donará la totalidad de su taquilla del próximo partido que tenga con Tenerife a la familia de Jesús de Miguel.

“La UD Almería, por iniciativa de su presidente, el Sr. Mohammed Al Khereiji, ha decidido destinar la totalidad de los ingresos por venta de entradas de su partido en casa contra el CD Tenerife, correspondiente a la jornada 34, a apoyar a la familia de Jesús de Miguel, futbolista fallecido el pasado martes.” dice el comunicado del club.

Es la primera muestra pública de un equipo que apoye a la familia de Jesús de Miguel en este delicadísimo momento. Se espera que muy pronto lleguen más, puesto que, este es un hecho que ha golpeado a todo el mundo del fútbol.

El comunicado del Almeria ayudando a la familia de Jesús de Miguel. (Foto: @U_D_Almeria)

Se espera que grandes clubes como Real Madrid o FC Barcelona también se hagan presentes con solidaridad para la familia de Jesús de Miguel. Además, en las próximas horas La Liga de España también estaría por realizar un importante gesto para los seres queridos.

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El homenaje del Tenerife a Jesús de Miguel

En esta jornada, el Tenerife también le hizo un importante homenaje a de Miguel en su cancha. Varios aficionados se dieron citas con ofrendas florales y tributos para el que fuera su número 9.

En síntesis: