¿Qué resultado necesita Liga de Quito para ser primero de su grupo en la Copa Libertadores?

Liga de Quito llega a este partido de Copa Libertadores con importantes chances de aún ser puntero de su grupo con estos resultados.

Liga de Quito aún puede ser puntero en su grupo en la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano llega en la segunda posición a solo 3 puntos de Mirassol, pero no depende de sí mismo para asegurarse este lugar. Ser primero o segundo lo puede cambiar todo en el torneo.

¿Qué necesita Liga de Quito para ser puntero de su grupo?

Para quedarse con el primer lugar, Liga de Quito necesita pasar a Mirassol en el gol diferencia, ya que en el duelo entre ambos equipos están “empatados“, puesto que cada uno ganó su duelo 2 a 0. Por lo cual, LDU necesita ganar por 2 o más goles o que Mirassol acabe perdiendo por 2 o más goles en Argentina.

Si llegan a terminar empatados en gol diferencia, es decir Mirassol pierde 1-0 y Liga gana 1-0, ambos quedan +3, siguiente criterio son los goles a favor, donde los brasileños superan a LDU por 1 gol más y por eso se quedarían con el primer lugar.

El empate le sirve a Mirassol para ser puntero y clasificar con ventaja a los 8vos de la Copa Libertadores. Puesto que, en la siguiente fase del torneo los clubes que hayan sido primeros cierran como locales, mientras que los segundos cierran de visitante.

¿Qué pasa si Liga de Quito pierde ante Always Ready?

Si Liga de Quito no puede contra Always Ready y pierde, no pasa nada para el futuro del club en la Copa Libertadores. Así Lanús lo empate en puntos, LDU ya aseguró su pase a los 8vos de final y esta seguro en esta siguiente fase del torneo continental.

Publicidad

Encuesta¿En qué puesto terminará Liga de Quito en la Copa Libertadores? ¿En qué puesto terminará Liga de Quito en la Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: