Emelec ya no sigue con Nasuti y ahora el club tendría un nuevo DT. En medio de todos los rumores aparece el perfil de Medrán.

Este miércoles 26 de agosto de 2026 no ha parado el desfile de nombres para nuevo DT de Emelec, después de que se confirmara que Nasuti no sigue al frente del equipo azul. Primero estaba el ‘Beto’ Araujo muy cerrado, y ahora aparece un nuevo nombre.

Según la información de Stéffano Dueñas, Emelec tendría como nuevo entrenador a Ezequiel Medrán. El estratega argentino, según el comunicador, estaría llegando a Guayaquil en las próximas horas para asumir como nuevo DT del club.

¿Quién es Ezequiel Medrán?

A diferencia de lo que los hinchas pedían (un DT con experiencia) Medrán no lo es. El argentino de 45 años nunca dirigió en la primera división de su país, y solo lleva como técnico desde 2022. Además, su última experiencia fue en Colón con el que estuvo peleando en el ascenso.

Es una gran sorpresa que Medrán sea el nuevo DT de Emelec, porque hace poco se estaba dando como fijo a Norberto Araujo como su nuevo técnico. Sin embargo, no hay nada confirmado. Incluso el club aún no publica un comunicado oficial sobre la salida de Nasuti.

Los números de Ezequiel Medrán en la última temporada

En la última temporada con Colón, Medrán dirigió un total de 30 partidos entre todas las competencias, sumó 10 victorias, 11 empates y 9 derrotas. Su equipo marcó 30 goles y recibió 25.

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Los equipos que dirigió antes Ezequiel Medrán

Los único equipos que estuvo dirigiendo Ezequiel Medrán son Central Norte, Atlético Rafaela, Gimnasia de Mendoza y Colón. Nunca en la primera división de su país y ahora justamente en Ecuador podría dar ese gran salto a la primera categoría de un campeonato.

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