Este lunes 22 de diciembre de 2025 la Selección de Ecuador recibió una agradable noticia por parte de la FIFA para terminar la temporada. El equipo de Sebastián Beccacece es uno de los equipos que más ha mutado su lugar y ahora termina el año en este lugar del ranking FIFA.

La FIFA confirmó el que es el último ranking del año 2025 y se reveló que la Selección de Ecuador terminará el año en el puesto 23 de la clasificación mundial. ‘La Tri’ se metió en el bombo 2 del anterior sorteo del mundial, justamente por tener esta posición.

En el Mundial de 2026 ya se definió que la Selección de Ecuador estará jugando ante Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Por lo cual, los cambios que sufra en el ranking FIFA de cara a la copa del mundo, no terminarán afectando su estatus dentro del mismo torneo.

Para el mes de marzo, la Selección de Ecuador jugará contra Países Bajos y Marruecos. Por lo cual, sumar victorias en estos partidos, sin duda, movería el ranking FIFA de Ecuador previo al Mundial de 2026, donde un buen torneo podría cambiar todo.

El Ranking FIFA de Ecuador de cara al Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Desde la interna de la Selección de Ecuador se ha revelado que la idea en este Mundial de 2026 es llegar hasta los cuartos de final o un poco más adelante. Por lo cual, si se alcanza estos lugares en el Mundial, ‘La Tri’ podría estar entrando a un hipotético top 15 o top 10 del ranking.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Países Bajos y Marruecos a finales de marzo de 2026. Asimismo, ‘La Tri’ tendría un partido más a pocos días de jugar en el Mundial 2026, donde también se estaría enfrentando a la Selección de Austria.

El fixture de Ecuador para el Mundial 2026

Así quedó el calendario oficial de Ecuador para el Mundial 2026:

Casta de Marfil vs Ecuador 14/6 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/6 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/6 a las 15H00 (EC)

