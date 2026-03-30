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Revelan cuál podría ser el rival de Ecuador en los 16avos del Mundial: ¿La peor noticia?

Revelan cuál sería el rival de Ecuador en el Mundial 2026 y son las peores noticia para los hinchas.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Revelan un posible rival de Ecuador en los 16avos de la Copa del Mundo
© GettyImages/ Edit BVRevelan un posible rival de Ecuador en los 16avos de la Copa del Mundo

La Selección de Ecuador ya se alista para el Mundial 2026 a ya 73 días de que comience la Copa del Mundo revelan el rival para los 16avos. ‘La Tri’ tiene un grupo complicado con Alemania y Costa de Marfil y ahora confirmaron cuál podría ser su rival en los 16avos y está lejos de ser una buena noticia.

De acuerdo a la información de Football Meets Data, la Selección de Ecuador tiene un 14% de probabilidades de medirse en los 16avos del torneo a Francia, la campeona del mundo de 1998 y 2018. El equipo ‘Galo’ mete miedo después de esta doble fecha FIFA.

Francia es uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad, es más se ubica en el segundo lugar del ranking FIFA. Además, en la última doble fecha FIFA hizo ver muy mal a equipos como Brasil y Colombia, que son de lo mejor de la CONMEBOL.

Para que este cruce se dé, tanto Ecuador como Francia deben terminar segundos de su grupo. Otro rival que podría terminar enfrentando a Ecuador en esta instancia es Noruega, que comparte el grupo con Francia, además de la Selección de Senegal.

Francia viene de vencer a Colombia. (Foto: GettyImages)

Francia viene de vencer a Colombia. (Foto: GettyImages)

Ecuador tiene que luchar por ser el primero de su grupo, puesto que, en ese momento el panorama cambia para los 16avos. Debido a que, con este lugar se tendría que enfrentar a los mejores de terceros del grupo A, B, C, D o F, cuyos rivales pueden ser Corea del Sur, Suiza, Marruecos, Paraguay, Japón, entre otros.

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Teniendo a Francia como posible rival, Ecuador debe asegurarse de pelear por el primer lugar y el calendario se lo permite:

  • Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
  • Ecuador vs Curazao (20/6)
  • Ecuador vs Alemania (25/6)

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En síntesis:

  • La Selección de Ecuador tiene un 14% de probabilidad de enfrentar a Francia en dieciseisavos.
  • El equipo de Beccacece debutará en el Mundial ante Costa de Marfil el 14 de junio.
  • Ecuador cerrará su participación en la fase de grupos contra Alemania el 25 de junio.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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