Aunque lo critican: Beccacece alcanzó un récord sin precedentes en la Selección de Ecuador

Aunque fue muy criticado por sus cambios y por cómo Ecuador enfrentó los últimos minutos ante Marruecos, la Selección de Ecuador sumó otro récord impresionante con Beccacece. Ahora el equipo nacional encara su último amistoso contra Países Bajos.

Beccacece y Ecuador llevan ya sin perder un solo partido un total de 567 días, siendo el máximo récord que tiene un DT al frente de ‘La Tri’. El estratega solo perdió aquel encuentro ante Brasil en el inicio de su ciclo con un gol de rebote de Rodrygo.

Desde ese momento, la Selección de Ecuador no volvió a perder y aunque hay muchos empates en el camino, Beccacece ya pasó a la historia como el entrenador con mejor récord en la Selección. Superando lo que hicieron antecesores como Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro.

Beccacece lleva ya 16 partidos sin perder con la Selección de Ecuador y contra Países Bajos podría llegar al 17. Por lo cual, Ecuador está en su mejor momento para jugar el Mundial de 2026 y con esperanzas de hacer una campaña histórica y sin precedentes.

El DT también se ha ganado varios de esos cuestionamientos por sus polémicas convocatorias, debuts inesperados, o llevar jugadores como invitados que luego se meten en la lista final de convocados y acaban jugando algún partido. Todo eso lo ha convertido en uno de los más discutidos por los aficionados.

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Los números de Beccacece al frente de la Selección de Ecuador

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Como DT de la Selección de Ecuador, Beccacece ha sumado un total de 17 de partidos, entre encuentros de Eliminatorias y amistosos. Ha ganado un total de 6 partidos, empatado 10 y terminó perdiendo solo 1. Su equipo ha marcado 14 goles y solo ha recibido 5.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar el próximo martes, 31 de marzo de 2026. En este partido amistoso se enfrentará a Países Bajos, el partido comenzará desde las 13H45 (EC). Es un partido “bravo” para que Beccacece se juegue el invicto de la Selección de Ecuador.

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En síntesis: