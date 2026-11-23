Los jugadores que se quieren ir de Liga de Quito para la siguiente temporada.

El cierre de temporada de Liga de Quito viene siendo tétrico por los malos resultados y por todos los rumores que siguen a la actual plantilla del club. Ahora revelan que no solo hay jugadores que no seguirán por decisión de la directiva, sino también por decisión propia.

Estos jugadores se unen a José Carabalí, que ya se fue por decisión propia de Liga de Quito. Varios jugadores no están contento con el momento que viven en el club, y es que algunos no entran en planes de Gustavo Álvarez que los ha dejado definitivamente en el banco de suplentes.

Los jugadores que se quieren ir de Liga de Quito

De acuerdo a la información de Stalin Cobeña, los siguientes jugadores se quieren marchar de Liga de Quito:

Ricardo Adé

Michael Estrada (busca opciones)

Frangoy Zambrano

Fernando Cornejo (ofertas de Chile)

Gabriel Villamil

El panorama en @LDU_Oficial pensando en el 2027…Me faltó Weigandt contrato hasta agosto con una Clausula especial, Tití sigue con contrato y el DT Álvarez un año más de contrato, pero podría salir si llegan a un acuerdo, el técnico no tendria problema en salir. pic.twitter.com/vuM8ZTCHZ6 — Stalin Cobeña (@StalinCobena) November 23, 2026

Se viene una temporada 2027 con muchos cambios para Liga de Quito, y estos se pueden agudizar aún más si el club termina jugando solo Copa Sudamericana, puesto que, terminaría por no recibir cerca de 3 millones que es lo que entrega la Copa Libertadores.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras perder contra Aucas, un partido muy clave, así quedó la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro:

La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro. (Captura de pantalla)

En síntesis:

Ricardo Adé, Michael Estrada y Gabriel Villamil figuran entre los jugadores que quieren dejar Liga de Quito .

figuran entre los jugadores que quieren dejar . Frangoy Zambrano y Fernando Cornejo también buscan salir tras la previa marcha de José Carabalí .

también buscan salir tras la previa marcha de . Cerca de 3 millones de dólares perdería Liga de Quito si no clasifica a Copa Libertadores.