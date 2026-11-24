Gustavo Quinteros tuvo opciones de volver al fútbol ecuatoriano, el propio DT se ofreció a uno de los grandes de Ecuador.

Gustavo Quinteros es uno de los entrenadores más exitosos en el fútbol ecuatoriano en la última década, y el DT estuvo dispuesto a volver al país y se ofreció a un grande de LigaPro.

José David Jiménez, presidente de Emelec, contó que Gustavo Quinteros se ofreció a ser DT de Emelec nuevamente. Sin embargo el tema económico complicó todo.

Según contó en Al Toque de Radio Diblu, Gustavo Quinteros pidió un salario de 2 millones de dólares al año. Esta cifra es absolutamente impagable por parte de los azules en estos momentos.

Este salario incluso es similar al que recibía el DT argentino en la Selección de Ecuador, mientras tanto Emelec confió en Ezequiel Medrán como su DT, pese a que no tenía experiencia en primera.

Gustavo Quinteros se encuentra libre tras su salida de Independiente de Avellaneda, tras dejar Emelec tuvo pasos por el fútbol de Arabia, Chile, Brasil, México y Argentina.

Los títulos de Gustavo Quinteros como entrenador

Gustavo Quinteros fue bicampeón con Emelec en Ecuador, y también sumó títulos con Colo Colo y Católica de Chile, Vélez en Argentina, y cuatro títulos en Bolivia.

Publicidad

Gustavo Quinteros – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen