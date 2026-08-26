Liga de Quito vs Aucas por los cuartos de final de la Copa Ecuador: ¿Qué canal pasa el partido?

Los canales para ver el partido de Liga de Quito vs Aucas por la Copa Ecuador.

Este miércoles 26 de agosto de 2026 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Ecuador, Liga de Quito contra Aucas. El ‘Superclásico’ de la Capital entre ambos equipos promete ser una de las llaves más emocionantes de esta fase del torneo.

¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs Aucas por la Copa Ecuador?

El Liga de Quito vs Aucas por los cuartos de final de la Copa Ecuador comenzará desde las 17H00 y se podrá ver por los siguientes canales:

DSports

Teleamazonas

Tanto para Liga de Quito como para Aucas este torneo representa la última “chance” de pelear por un campeonato a nivel doméstico, puesto que, en la LigaPro ya está todo perdido con Independiente del Valle que es el puntero. Mientras que a nivel internacional solo compite LDU.

La Copa Ecuador también entrega un cupo a la Copa Libertadores, por lo cual, es un torneo al que los equipos le empiezan a poner especial atención. Puesto que, si no lo consiguen por LigaPro entran al torneo ganando esta Copa.

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¿Qué equipo podría ser el rival en semifinales?

El rival en las semifinales de la Copa Ecuador para el ganador del partido entre Aucas y Liga de Quito será el equipo que supere la llave entre Astillero vs Universidad Católica. La ‘Chatoleí’ está defendiendo el campeonato que obtuvo en 2025.

El cuadro de la Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)