Revelan los cinco refuerzos que Liga de Quito quiere para el 2027

Liga de Quito quiere un recambio en su plantilla y va por cinco nuevos jugadores para la siguiente temporada en LigaPro.

Liga de Quito sabe que tuvo un año irregular y, con el objetivo de no repetir una temporada por debajo de las expectativas en 2027, ya trabaja en la búsqueda de refuerzos. Este miércoles se conocieron cinco nombres que estarían en los planes del conjunto albo.

Según informó el periodista Lincoln Cevallos, Liga de Quito estaría interesado en Octavio Rivero, Agustín Campana, Gustavo Cortez, Lorenzo Faravelli y John Ontaneda. Estos nombres ya tendrían el ok del entrenador Gustavo Álvarez.

Dos de los nombres que más dificultades presentarían serían John Ontaneda y Agustín Campana, quienes se han convertido en figuras de Macará. El equipo ambateño no tendría intención de desprenderse fácilmente de sus jugadores, especialmente si consigue clasificarse a la Copa Libertadores.

Por otro lado, Octavio Rivero aparecería como una alternativa para reemplazar a Deyverson, aunque su situación física genera dudas después de una temporada marcada por una lesión de gravedad. Lorenzo Faravelli despierta ilusión entre los hinchas albos por su pasado como figura de Independiente del Valle.

Finalmente, el interés por Gustavo Cortez sería uno de los movimientos más complicados de concretar, ya que el lateral renovó su contrato con Independiente del Valle hace apenas una semana. Las contrataciones dependerán de cuánto presupuesto liberan con las salidas.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Lorenzo Faravelli – Independiente del Valle. Foto: Getty.

En resumen