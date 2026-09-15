Revelan otros cuatro convocados de la primera lista de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador sigue sumando nuevos candidatos para la primera lista en el debut de Marcelo Gallardo como DT de la 'Tri'.

Marcelo Gallardo ya fue anunciado como DT al frente de la Selección de Ecuador y con esto, empiezan a salir los elegidos. A pocas semanas de su debut, se conocen cuatro convocados que formarían parte de la primera convocatoria del entrenador argentino.

Entre los jugadores que aparecen en esta lista están Alan Minda, Gonzalo Plata, Anthony Valencia y Keny Arroyo, según la prensa de Brasil. Minda milita en Atlético Mineiro y Plata pertenece al Flamengo, dos futbolistas que ya tienen experiencia importante con la Selección de Ecuador.

Anthony Valencia, recién fichado por Flamengo, ya fue convocado por Ecuador para el Mundial 2026 y debutó con la selección mayor en marzo de ese año; por su parte, Keny Arroyo juega en Cruzeiro, donde viene teniendo un destacado 2026.

En el caso de Arroyo, su convocatoria es un regreso tras su ausencia desde 2025 por decisión de Sebastián Beccacece. Minda, Plata y Valencia, en cambio, formaron parte de la última nómina mundialista de la Tricolor.

La lista definitiva todavía no ha sido presentada oficialmente, pero se espera que la FEF la publique en los próximos días, antes del debut de Gallardo frente a Corea del Sur, programado para el 24 de septiembre.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Keny Arroyo sería el gran retorno de la Selección de Ecuador. Foto: Getty

En resumen