Barcelona SC atraviesa una de sus crisis institucionales más importantes y de cara a la temporada 2026 podrían perder hasta 15 jugadores. Los hinchas están preocupados porque el plantel podría quedar vacío.

El plantel tiene cuatro meses de salarios pendientes, esto les faculta vía FIFA a poder irse como jugadores libre. En El Canal del Fútbol dieron la lista de los futbolistas que piensan irse.

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

De estos, se conoce que Gabriel Cortez, Octavio Rivero, Gastón Campi y Leonai Souza buscarían irse libres a través de reclamos legales, por lo que no dejarían ingreso a Barcelona.

El elemento que más reditos económicos puede dejar es Rivero, sin embargo quiere irse del club sin demandar por lo que Barcelona deberá aceptar una oferta menor.

Los millones que perdería Barcelona SC

Si estos jugadores terminan saliendo de Barcelona SC y el club no les puede pagar y no saca nada por su ingreso, el ‘Ídolo’ terminaría perdiendo entre 5 y 7 millones por estas posibles ventas.

Octavio Rivero quiere irse de Barcelona a U. de Chile Foto: IMAGO

En resumen