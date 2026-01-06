Los jugadores de Liga de Quito que irían a Barcelona por Janner Corozo

Liga de Quito alista uno de los camisetazos del mercado de pases 2026 con la llegada de Janner Corozo, en medio del deseo del jugador de salir. Este martes se conoció que Barcelona SC también podría recibir a un futbolista ‘albo’ en la misma negociación.

Según medios locales, Alexander Alvarado y Michael Estrada son los dos jugadores de Liga de Quito que interesan a los amarillos, así mismo estarían dispuestos a irse al Astillero.

Ambos jugadores no están del todo conformes con los minutos que tuvieron este 2025 con Tiago Nunes y están buscando alternativas. Estrada incluso fue ofrecido a Independiente del Valle.

Liga de Quito no tendría intención en principio de desprenderse de los jugadores, puesto que con las deudas que tiene Barcelona con Corozo podría irse libre activando mecanismos legales.

Con la llegada de un nuevo extremo y un nuevo delantero, ambos jugadores podrían otra vez verse relegados a la suplencia. La hipotética llegada de Corozo y la titularidad de Medina los pondría por detrás a Alvarado y Estrada.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Michael Estrada interesa a Barcelona

