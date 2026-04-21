Se burló de Boca Juniors y ahora Barcelona SC tomaría una contundente decisión con el ‘Toto’ Núñez

Previo al partido de Boca Juniors ante Barcelona SC, el delantero del equipo amarillo, Sergio ‘Toto’ Núñez dijo que Boca no era el AC Milan. Esas declaraciones acabaron causando una importante polémica y ahora tienen todo el efecto contrario para el delantero.

Primero, con esas declaraciones, el ‘Toto’ tuvo que ver cómo su equipo era humillado en La Bombonera. Los ecuatorianos acabaron perdiendo el partido 3 a 0 y comprometiendo seriamente sus chances de meterse a los primeros lugares del grupo.

Adicionalmente, de acuerdo a José Alberto Molestina, Barcelona SC tampoco estaría tan contento con el delantero y podría apurar su salida a mitad de año, justamente por sus dichos. El ‘Toto’ solo tuvo unos pocos minutos ante Boca, y para el partido contra Macará en Ecuador, ni viajó.

El club estaría buscando los caminos para una salida, tras un rendimiento muy malo del delantero. El futbolista llegó como un fichaje estelar, pero tras grandes fallos al comienzo del campeonato, poco a poco fue perdiendo todo el espacio con César Farías.

El ‘Toto’ dejaría Barcelona SC para 2026. (Foto: @BarcelonaSC)

César Farías tampoco ha mostrado un interés en que el jugador se quede es más el entrenador viene apostando por otras opciones para el ataque y cuando tiene que reemplazar a Benedetto opta por darle más minutos a Miguel Parrales que al ‘Toto’ Núñez.

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Los números de Sergio Núñez en Barcelona SC

En toda la temporada como jugador de Barcelona SC, el ‘Toto’ Núñez solo ha jugado un total de 309 minutos. El delantero tuvo oportunidades en la LigaPro y en la Copa Libertadores, en un total de 9 partidos. Sin embargo, en todos estos encuentros no pudo hacer goles ni dar asistencias.

El contrato del ‘Toto’ con Barcelona SC

El ‘Toto’ tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026, pero solo está a préstamo. Núñez en realidad pertenece a Liverpool de su país y allí tendría que volver si el equipo ecuatoriano da por terminado su préstamo y su etapa en el club.

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En síntesis:

Sergio ‘Toto’ Núñez registra cero goles y cero asistencias en nueve partidos con Barcelona SC.

registra y en con Barcelona SC. El club ecuatoriano busca la salida del delantero tras perder 3 a 0 contra Boca Juniors .

contra . El jugador pertenece al Liverpool de Uruguay y tiene contrato de préstamo hasta finales de 2026.