Este martes 21 de abril de 2026 se ha revelado los 18 jugadores de la Selección de Ecuador que formarán parte del álbum del Mundial 2026. Por lo cual, ya se intuye también que estos jugadores serán los convocados por Beccacece en una lista de 26.

Los 18 elegidos de Panini para Ecuador

Panini suele realizar un “corte” de 18 jugadores antes de las listas oficiales. Además, en este Mundial serán 26 los convocados, por lo cual, 8 se quedan sin tener su figurita. De acuerdo a la captura revelada por Diario Olé; estos son los 18 jugadores de Ecuador:

Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Jhon Yeboah, Leonado Campana, Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Alan Minda, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

A priori, estos 18 nombres sí estarían en la lista de Sebastián Beccacece para el Mundial 2026. Son jugadores que el DT viene llamando de manera constante, e incluso muchos fueron citados cuando estuvieron lesionados. Por ello, irían a la Copa del Mundo.

Así será la página de Ecuador en el álbum del Mundial 2026. (Foto: Diario Olé)

¿Qué pasa con los ausentes de Ecuador en el álbum del Mundial 2026?

Varios jugadores que podrían ir al Mundial con la Selección de Ecuador no están en la lista de Panini con jugadores como: Moisés Ramírez, Jordy Alcívar, Denil Castillo, Jordy Caicedo y Jeremy Arévalo. Estos futbolistas eventualmente saldrían en “actualizaciones” que se venden durante el torneo.

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En síntesis: