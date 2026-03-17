Su peor racha: James Rodríguez no gana un partido en clubes desde hace 199 días

Minnesota United y James Rodríguez ya piensan en el siguiente desafío. El 6-0 recibido en Vancouver marco el debut del cafetero en una MLS donde el zurdo no puede hasta la fecha romper con una de las peores rachas de su carrera. Son ya 199 días sin triunfos del capitán de Colombia en cualquier liga local.

Hay que devolvernos hasta el 30 de agosto del 2025 para encontrar el último triunfo de James en el fútbol de clubes. Fue con León y en una Liga MX donde su equipo derrotaba por 3-0 a Querétaro. Desde entonces, no ha podido ganar más en un cuanto a los torneos con equipos por fuera del panorama de selecciones se refiere.

El estar 127 días sin jugar tampoco ayudó a James. En un escenario de carrera más natural habría podido cortar su racha antes. No tener club tras un paso por León donde terminó con una racha de 10 partidos sin victorias es cuerpo de una racha que incluye ya 3 empates y 7 derrotas. Vancouver Whitecaps de Thomas Muller, de momento el último verdugo del capitán cafetero.

“Es claro. Obviamente, es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”, palabras de su entrenador Cameron Knowles, tras un debut estrellado y que hace que ahora mismo James tenga prácticamente 200 días sin ganar un partido oficial en el mundo de clubes. Se viene pronto revancha para revertir todo.

Desde agosto del 2025 en León James no gana un partido en clubes: GETTY

Diferente ha sido el panorama con la Selección de Colombia. Ahí James acumula un invicto de 9 partidos y sus últimas alegrías a nivel individual. 3-0 a Australia y 2-1 vs. Nueva Zelanda en amistosos por noviembre del año pasado, las únicas victorias de Rodríguez desde agosto del 2025. Es de momento, su peor racha en cuanto a días consecutivos se refiere sin victorias.

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James podrá cortar su racha el domingo

Seattle United en el Allianz Field de Minnesota es el siguiente desafío para James en la MLS. El último antes de la Fecha FIFA donde medirá fuerzas con Francia y Croacia. Irse al parón con victoria, clave para empezar a buscar puntos que garanticen su clasificación a la segunda fase de la Mayor League Soccer. En los Loons confían al 100% en su fichaje.

A Cameron Knowles no le preocupa el parón del cafetero. Tampoco su mala racha o los resultados de los últimos meses. Habla de un fichaje generacional para el equipo que aportará más pronto que tarde alegrías de todo tipo: “Se nota la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores, y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”.

Datos claves

James Rodríguez debutó en la MLS con una derrota por 6-0 frente al Vancouver Whitecaps.

debutó en la MLS con una derrota por 6-0 frente al Vancouver Whitecaps. El capitán colombiano acumula 199 días sin conseguir victorias oficiales en el fútbol de clubes.

sin conseguir victorias oficiales en el fútbol de clubes. El último triunfo del volante ocurrió el 30 de agosto de 2025 jugando para León.

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