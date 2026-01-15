Barcelona sorprende y se queda con jugador de Independiente del Valle

Barcelona SC no descansa en la contratación de jugadores para el 2026 y ahora ha sumado a una promesa de Independiente del Valle. Pese a su joven edad, los amarillos fichan a jugador de 16 años de edad.

El defensor central Carlos Medina es nuevo refuerzo de Barcelona, el zaguero dejó las canteras de Independiente del Valle y como agente libre firmó con los amarillos.

Pese a su corta edad integrará el primer equipo este año dónde pelearán LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. La defensa es uno de los puestos más mermados de los amarillos tras salidas de Arreaga y Campi.

Por lo pronto, Javier Báez es el otro jugador que suena para la defensa aunque no se descarta que otros jugadores de LigaPro podrían sumarse al plantel de César Farías.

El jugador en su video de presentación lucía camisetas de Barcelona cuando era niño, hoy cumple su sueño de firmar profesionalmente con los grandes del Astillero.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga de Quito presentó cinco refuerzos pero alista varias salidas más

Carlos Medina – Barcelona SC. Foto oficial.

En resumen