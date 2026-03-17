Irán compromete a la FIFA con su nuevo anuncio sobre la Copa del Mundo 2026

La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 (de momento compartirá el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto) todavía no está descartada, aunque tampoco se puede confirmar. Porque después de anunciar que su presencia corría claro riesgo por el fuerte enfrentamiento bélico que afronta por estos días con Estados Unidos, el gobierno del país asiático hizo un pedido especial en pos de usufructuar el cupo que se ganó para el torneo.

Mediante la Embajada de Irán en México, las autoridades advirtieron sobre su solicitud oficial al ente que preside Gianni Infantino para que sus tres compromisos correspondientes a la fase de grupos sean trasladados a territorio azteca, aunque Canadá, dada las circunstancias, también aparece como una opción B.

”Mehdi Taj, Presidente de la Federación Iraní de Fútbol: Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México”, publicó la cuenta de la sede iraní en la CDMX.

Sin embargo, más allá de que el pedido ya fue elevado, la FIFA, conforme a New York Times, hizo saber que no es posible el cambio, puesto que ya se vendieron entradas para cada uno de los partidos que tienen programados para la primera instancia de la Copa Mundial. Con Nueva Zelanda y Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y con Egipto en el Lumen Field de Seattle.

De igual manera, los hostilidades entre Irán y Estados Unidos van en aumento, por lo que parece necesario que la entidad a cargo del Mundial encuentre cuanto antes una solución. Por su parte, las federaciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, de momento, no se proclamaron al respecto.

La postura de la FIFA frente a los pedidos de cambios del calendario

”La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, asegura The Athletic que recibió como respuesta de la FIFA ante su pregunta por la solicitud de Irán.

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En síntesis