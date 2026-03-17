La selección con mejor promedio de gol en los Mundiales no participa del torneo desde 1986

Se viene el repechaje para buscar a los últimos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA. Un escenario que puede quitarnos a varios de los principales participantes del torneo, aunque este ya cuenta con ausencias de peso si miramos sus diferentes estadísticas históricas. La selección con mejor promedio de gol desde que el torneo arrancase en 1930, no participa de ninguna edición desde México 1986.

87 goles en 32 partidos de la Copa del Mundo tiene Hungría. Un promedio de 2.72 tantos por encuentro que nadie ha podido ni siquiera igualar hasta la fecha en la historia del Mundial. Los del centro de Europa no nos olvidemos que incluso alcanzaron una final de certamen en la década de los 50. A pesar de la inversión y del nacimiento de diferentes estrellas a lo largo de los últimos años, no han podido romper con su ausencia en la gran cita.

Su última clasificación fue en 1986. Una edición por México donde Hungría no lo sabía, pero se despedía de momento de las Copas del Mundo. Se encontró ubicada en el Grupo C junto a selecciones como Canadá, Francia o la Unión Soviética. Justamente los rusos les derrotaron por 6 a 0 en el primer partido y a pesar del triunfo por 2-0 frente a los canadienses, una goleada en contra por 3 a 0 ante Le Bleus el 9 de junio de 1986 marcó el que hasta la fecha ha sido el último partido de los centros europeos en el torneo.

Hungría ha jugado 9 ediciones del torneo. 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982 y 1986. Como puede verse, hablábamos de una nación más que habitual en este tipo de citas. Fue seguramente su punto más alto se dio en la edición de 1954 y cuando llegaba invicta a la final del certamen contra la Alemania Federal. El 4 de junio de 1954 se firmó el que para muchos fue conocido para la posteridad como el ´Milagro de Berna´. Tras haber goleado por 8-3 a los germanos en la primera fase del certamen, Hungría dejó escapar un 2 a 0 a favor en la primera parte de la final y acabó viendo la remontada de los teutones como un espectador más.

1986, última participación de Hungría en los Mundiales: GETTY

Pese a tener a figuras como Dominik Szoboszlai, la realidad es que no han podido torcer la historia más reciente. El pasado 16 de noviembre Irlanda les ganó de visitante en el último minuto por 3 a 2 y les sacó del repechaje que se vienen solamente en algunas jornadas. Ya se piensa poco a poco en unas Eliminatorias que de cara al Mundial del 2030 tienen a Hungría como una de las selecciones con mayor periodo de ausencia en la historia de la Copa del Mundo.

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Todas las llaves del repechaje al Mundial

Se vienen tantos choques internacionales como diferentes llaves en territorio europeo. Quedan 6 cupos que se definirán a lo largo de las próximas dos semanas y que terminarán de armar el panorama completo de la primera edición del torneo con 48 naciones presen. Estos son todos los cruces que de momento se conocen a la espera de cómo terminen dichas eliminatorias pensando en la final de cada llave en el viejo continente.

Nueva Caledonia vs. Jamaica por un lugar vs. Congo

vs. por un lugar vs. Bolivia vs. Surinam por un lugar vs. Irak

vs. por un lugar vs. Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia

vs. / vs. Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania

vs. / vs. Turquía vs. Rumanía / Eslovaquia vs. Kosovo

vs. / vs. Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. República de Irlanda

Datos claves

Hungría ostenta el mejor promedio histórico del Mundial con 2.72 goles por partido disputado.

ostenta el mejor promedio histórico del Mundial con 2.72 goles por partido disputado. La selección húngara no clasifica a una Copa del Mundo desde la edición México 1986.

desde la edición Dominik Szoboszlai y su equipo quedaron fuera del repechaje tras perder 3-2 ante Irlanda.

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