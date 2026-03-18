Dixon Arroyo no tuvo una buena temporada en Barcelona SC en el 2025 y en medio de todas las polémicas con su salida, ahora se confirmó en qué equipo seguirá jugando el volante. El tricolor seguirá en la LigaPro y ahora se muda a un rival de los amarillos.

De acuerdo a la revelación de Ana Gabriela, Dixon Arroyo estaría esperando una habilitación provisional para jugar con Guayaquil City en la LigaPro. El volante ecuatoriano llega a reforzar la mitad de la cancha del equipo de Pool Gavilánez y espera tener minutos.

Aunque ya el mercado de pases de la LigaPro se cerró, el volante puede ser inscrito porque es “Agente Libre”. Acordó su rescisión de contrato con Barcelona SC previo al cierre y por eso puede ser inscrito por cualquier equipo que lo quiera, en este caso Guayaquil City.

Con los ‘Ciudadanos’, Dixon Arroyo espera encontrar ese ritmo y nivel que lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano hace varias temporadas y por lo que incluso fue llamado a la Selección de Ecuador. El mediocentro también jugó en el Inter Miami.

Dixon Arroyo dejó Barcelona SC a comienzos de temporada. (Foto: @BarcelonaSC)

En las próximas horas se espera que Guayaquil City confirme el fichaje de Dixon Arroyo. El jugador tuvo otras opciones en la LigaPro, pero su prioridad era seguir en Guayaquil. Aunque sonó para Emelec, club donde jugó varios años, el ‘Bombillo’ descartó su fichaje.

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Los números de Dixon Arroyo con Barcelona SC

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Con la camiseta de Barcelona SC, Dixon Arroyo hizo un total de 77 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y apenas dio 1 asistencia. El ‘Ídolo’ lo había firmado hasta finales de 2026, pero rescindieron el contrato de mutuo acuerdo.

El valor de mercado de Dixon Arroyo

Ahora mismo, Dixon Arroyo tiene un valor de mercado de 350 mil dólares. El volante aportará experiencia a un equipo de Guayaquil City, que todavía no gana en la LigaPro, y de momento es un firme candidato para acabar luchando por el descenso.

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