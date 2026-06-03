Uno de los jugadores más cuestionados de Barcelona SC, le acabó poniendo una insólita e importante demanda al club.

Barcelona SC terminó el semestre con una crisis de resultados en la LigaPro, humillado en la Copa Libertadores, y ahora también con una nueva demanda. Un ex jugador de la plantilla amarilla, que no ganó nada, demanda un importante pago al club.

La nueva demanda que le cayó a Barcelona SC es de Dixon Arroyo. El volante ecuatoriano acabó demandando al club amarillo por sueldos de 2025, 2 sueldos de 2026, todo el contrato de 2027 y también los premios que tenía en su contrato desde la temporada 2024.

Para muchos hinchas es una gran sorpresa que Dixon Arroyo acabe reclamando premios, porque en esas temporadas, Barcelona SC no ganó ningún campeonato. Aunque lo más seguro es que hace referencia a premios por ganar diferentes partidos.

Dixon Arroyo no entraba en planes del plantel, pero parece que no se fue de la mejor manera con la directiva. Porque el jugador terminó en Guayaquil City, pero ahora está reclamando sueldos y contratos. Arroyo también demandó a Emelec, tras su salida del club en 2023.

Nueva demanda contra Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Dixon Arroyo tuvo un paso polémico en Barcelona SC y fue uno de los tantos “camisetazos” que hizo la directiva en 2024, al llevar a varios jugadores de Emelec. Otro fue Joao Rojas, que casi no ha jugado por culpa de las lesiones y ahora no volverá hasta 2027.

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Los números de Dixon Arroyo en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Dixon Arroyo jugó un total de 77 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y apenas dio 1 asistencia. Sumó en cancha más de 4.000 minutos. En Barcelona SC su sueldo iba entre los 5 mil y 10 mil dólares por mes.

Barcelona SC está sancionado por la FIFA

Ahora mismo, Barcelona SC está sancionado por la FIFA. El club amarillo tiene prohibición de inscribir a nuevos fichajes, por una deuda en el sistema de la FIFA. En caso de no llegar a un acuerdo con Dixon Arroyo, podría sumar otro impedimento para registrar a nuevos jugadores.

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En síntesis:

Dixon Arroyo demandó a Barcelona SC reclamando sueldos, contratos vigentes y diversos premios.

demandó a Barcelona SC reclamando sueldos, contratos vigentes y diversos premios. 77 partidos disputó el volante ecuatoriano con Barcelona SC sin lograr marcar goles.

disputó el volante ecuatoriano con Barcelona SC sin lograr marcar goles. La FIFA sancionó a Barcelona SC con la prohibición de inscribir nuevos fichajes.