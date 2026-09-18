Se fue un histórico: El Nacional desciende a Segunda Categoría

El Nacional sufrió un segundo descenso consecutivo y el bitricampeón ecuatoriano se va al Ascenso Nacional para el 2027.

El Nacional consumó uno de los capítulos más difíciles de su historia. El conjunto militar descendió a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, después de una temporada marcada por los problemas deportivos, económicos y administrativos que han afectado a la institución durante los últimos años.

El descenso se confirmó tras la derrota por 1-0 ante Deportivo Santo Domingo. El resultado dejó al cuadro quiteño con 12 puntos, mientras que Cumbayá alcanzó las 30 unidades, una diferencia que se volvió imposible de remontar con seis fechas todavía por disputarse.

La crisis financiera fue uno de los principales factores que condicionaron el presente del club. El Nacional acumula una deuda estimada entre 10 y 12 millones de dólares, además de decenas de procesos judiciales iniciados por proveedores y extrabajadores. En 2026, la institución también recibió sanciones deportivas por incumplimientos económicos.

Los problemas administrativos también repercutieron en la conformación de la plantilla. El club atravesó cambios dirigenciales, la salida del grupo inversor NEF y dificultades para sostener una estructura estable. La falta de recursos afectó el pago de salarios, la planificación deportiva y la continuidad de varios integrantes del equipo.

El Nacional, que ya había descendido administrativamente a la Serie B en 2025, ahora deberá disputar la Segunda Categoría en 2027 para intentar regresar al fútbol profesional.

Los otros campeones ecuatorianos que están en Segunda Categoría

El Nacional acompañará así a Olmedo de Riobamba, Deportivo Quito y Espoli como los clubes que hoy están en el Ascenso tras haber quedado campeones nacionales en algún momento.

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