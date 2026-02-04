Kendry Páez llegó a River Plate hace 8 días y el ecuatoriano aún seguirá sin debutar en Argentina. El ecuatoriano entrena con normalidad con el resto del grupo y no ha tenido problemas de lesión en el último tiempo. No obstante, Marcelo Gallardo tomó esta decisión.

Desde Argentina periodistas como Ariel Cristófalo y Gustavo Yarroch confirman que el debut de Kendry Páez tendrá que esperar hasta más adelante en el mes de febrero. La decisión es de Marcelo Gallardo pensando en la adaptación del ecuatoriano.

Por lo cual, Kendry Páez no iría ni al banco de suplentes para el partido del sábado contra Tigre. El ‘Muñeco’ no quiere exigir a su joya y prefiere que se adapte, por lo cual, entre ambos acordaron un plan de entrenamientos para los próximos 10 días.

A diferencia de lo que venía pasando en su carrera, Kendry Páez acepta la decisión. Asimismo, se confirma entonces lo que surgió hace varios días sobre los rumores del estado físico del jugador tricolor y de que el cuerpo técnico no lo veía a un nivel óptimo.

River reveló que Kendry Páez entrena con normalidad. (Captura de pantalla)

Entonces, ahora toda la hinchada ecuatoriana tendrá que seguir esperando al debut de Kendry Páez con la camiseta del ‘Millonario’. El ecuatoriano venía entrenando, pero no jugando en Francia, al final esto parece que le ha pasado factura al jugador de Chelsea.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de 2027. El jugador ecuatoriano está cedido por Chelsea, pero no hay una opción de compra. Sin embargo, el club argentino apuesta por la posibilidad de ganar un porcentaje por una futura venta al tener un “derecho de vidriera”.

¿Cuándo debutaría Kendry Páez?

El debut de Kendry Páez ahora se aplazaría hasta la Copa Argentina. El próximo 17 de febrero de 2026, River estará enfrentando a Ciudad de Bolívar. Esta sería la gran fecha para ver al jugador ecuatoriano con los colores de River.

