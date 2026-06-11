La Selección de Ecuador suma una duda de última hora para el debut contra Costa de Marfil en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador parecía tener listo su once para el debut contra Costa de Marfil por el inicio del Mundial 2026. La ‘Tri’ ahora tiene una duda de última hora, aunque por suerte no por motivos médicos.

Medios locales reportan que Sebastián Beccacece tiene la duda de si alineará como titular a Nilson Angulo o a Alan Minda. El extremo del Atlético Mineiro la rompió en los dos últimos amistosos y peleó para estar en el once titular.

Nilson Angulo se perfilaba para titular tras haber sido estelarista en los útimos partidos de Eliminatorias por izquierda, sin embargo el DT argentino ve en Minda mayor disciplina táctica.

El resto del once se quedaría de la misma forma y con Moisés Caicedo absuelto de su expulsión final, la ‘Tri’ tendrá a su once de gala para enfrentarse a Costa de Marfil.

El once de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya tiene listo su once para jugar en la Copa del Mundo y sería el siguiente:

Galíndez

Alan Franco

William Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapié

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda (Nilson Angulo)

Enner Valencia

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El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

Alan Minda – Selección de Ecuador.

En resumen

Sebastián Beccacece mantiene una única duda táctica en la Selección de Ecuador para definir la alineación titular que debutará en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil.

mantiene una única duda táctica en la para definir la alineación titular que debutará en el frente a Costa de Marfil. El estratega argentino debate la inclusión por la banda izquierda entre Alan Minda , quien se destacó en los últimos amistosos por su disciplina táctica, y Nilson Angulo , habitual en el cierre de las Eliminatorias.

, quien se destacó en los últimos amistosos por su disciplina táctica, y , habitual en el cierre de las Eliminatorias. La ‘Tri’ dispondrá de su once de gala tras confirmarse que el mediocampista Moisés Caicedo se encuentra absuelto de su expulsión anterior y completamente habilitado para el estreno.