Última hora: Lo quieren todos y Arsenal le pone histórico precio a Piero Hincapié

Arsenal está dispuesto a vender a Piero Hincapié tras el interés del Real Madrid y le pone un astronómico precio para la siguiente temporada.

Piero Hincapié sigue siendo uno de los jugadores que tiene muchas chances de cambiar de equipo luego del Mundial 2026. El Arsenal está dispuesto a vender al central ecuatoriano pero por cifra histórica.

Según Siro López, periodista español, el Arsenal confirmó el interés del Real Madrid pero su precio de salida asciende hasta los 70-80 millones de euros. El ecuatoriano recién fue comprado por el Arsenal por 50 millones de euros.

El defensa ecuatoriano sería una solución para los dos problemas que tiene el gigante español, la búsqueda de un central y la búsqueda de un lateral zurdo. La Selección de Ecuador alinearía de titular a Hincapié como lateral.

En este mismo mercado hay rumores de un supuesto interés del Chelsea y del FC Barcelona para fichar al ‘tricolor’. Las ofertas de estos clubes ascienden no más hasta los 60 millones.

Habrá que ver si el Real Madrid pondrá una millonaria cifra para fichar a Hincapié, aunque tras ofrecer 150 millones de euros por Julián Álvarez, quedó claro que recursos tienen.

El nuevo contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Se espera que Hincapié firme con Arsenal un contrato por las siguientes 4 a 5 temporadas. Además, el ecuatoriano daría un salto en su carrera y pasaría a ganar más de 5 millones de salario por temporada.

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Piero Hincapié – Selección de Ecuador.

En resumen