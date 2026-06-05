Segundo Castillo podría volver a dirigir a club de LigaPro

El entrenador Segundo Castillo podría salir de su pausa para volver a dirigir en la primera división de Ecuador.

Segundo Castillo dejó Barcelona SC hace meses y ahora podría volver a dirigir en la primera división de Ecuador. El entrenador ecuatoriano suena como opción para uno de los clubes que pelea no descender.

Según medios locales, Leones del Norte tiene entre sus opcionados a nuevo entrenador a Segundo Castillo. El club capitalino despidió a Edison ‘Kinito’ Méndez tras malos resultados.

Edison Méndez firmó este mismo 2026 con Leones del Norte pero no lo ha podido mantener fuera de la liguilla de no descenso. El DT viene de mucha experiencia en Segunda Categoría.

Segundo Castillo incluso sonaba para nuevamente ser interino de Barcelona por su buena relación con los jugadores. El DT iba a seguir su formación como entrenador en el exterior.

Leones del Norte tuvo nombres importantes para esta LigaPro tras ascender, entre los que destacan Juan Luis Anangonó, Christian Solano, Charles Vélez, Leonel Nazareno entre nosotros.

Las estadísticas de Segundo Castillo en Barcelona SC

Como DT fijo de Barcelona SC, Segundo Castillo dirigió en el 2025 un total de 32 partidos, con 15 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Lo termina sacando del cargo la eliminación en la Copa Libertadores y perder contra los grandes de la LigaPro como IDV y LDU. Son sus primeras experiencias como DT.

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Segundo Castillo – Barcelona

En resumen