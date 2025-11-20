Segundo Castillo fue uno de los primeros jugadores ecuatorianos en romperla en Europa en diferentes clubes. El volante ahora comentó que estuvo a nada de llegar a la Juventus y ser el único ecuatoriano en vestir los históricos colores del equipo de la Serie A.

En diálogo con Joel Alvarado, fue el mismo Segundo Castillo el que terminó dando detalles de por qué no pudo llegar a la Juventus: “Antes de ir a Inglaterra, había la posibilidad de jugar en la Juventus, cuando estaba Ranieri de entrenador ahí“, empezó Segundo Castillo.

El motivo para finalmente no fichar por la Juve terminó siendo los cupos de extranjeros. “No se dio por el tema de cupos de extranjeros y ahí se da el paso a la Juventus. En ese tiempo, la Juventus era la Juventus, con Nedved, Del Piero, era espectacular“, agregó el ‘Mortero’.

Segundo Castillo tuvo una muy buena carrera a nivel extranjero, jugando con equipos como Everton, Pachuca, Al Hillal, Estrella Roja, Wolverhampton, entre otros importantes clubes. En esta temporada también estuvo dirigiendo a Barcelona SC.

Ahora el fútbol ecuatoriano pasa por uno de sus mejores momentos y puede disfrutar de que sus grandes jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán juegan en los mejores equipos del mundo y se afianzan en Europa.

¿Segundo Castillo seguirá su carrera como DT?

Segundo Castillo fue “despedido” de Barcelona SC en esta temporada. Por lo cual, el DT no volvió a dirigir en este 2025. Ahora, el técnico apuesta por un nuevo reto en 2026. De momento, algunos equipos de LigaPro estarían muy interesados en contar con el jugador.

