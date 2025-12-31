Es tendencia:
Segundo Castillo volverá a dirigir en LigaPro en el 2026

Segundo Castillo dejó Barcelona a mitad de temporada y tras un semestre sin dirigir, volverá a la actividad a otro campeón de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Los números de Segundo Castillo en Barcelona SC en esta temporada

Segundo Castillo dejó Barcelona SC a mitad de año y tras varios meses dedicado a explotar su imagen con marcas comerciales, así como participar en proyectos de juveniles, el DT ecuatoriano volvería a dirigir. Un campeón de LigaPro lo tendría en carpeta para el 2026.

Según Radio Caravana, Segundo Castillo es el principal candidato para dirigir a El Nacional para el 2026. De esta forma, ‘el Mortero’ regresará a los banquillos para intentar regresar al club a la Serie A.

Tras salir de Barcelona estuvo su carpeta en planes de Aucas, Técnico Universitario, Vinotinto entre otros clubes, aunque ninguno se concretó. Había opciones también de que de el salto a Europa.

Pese a las críticas del juego colectivo que mostró Barcelona en sus últimos partidos, Castillo dejó al club segundo en LigaPro y de local tuvo mejor rendimiento que Ismael Rescalvo.

En esta temporada con Barcelona SC, Segundo Castillo alcanzó a dirigir un total de 26 partidos entre todas las competencias, ganando 12 encuentros, empatando 4 y perdiendo 10. Ser eliminado rápido en Copa Libertadores le terminó costando el cargo.

¿A qué se dedica ahora Segundo Castillo?

Mientras analiza la mejor propuesta para seguir entrenando, Segundo Castillo se ha dedicado en los últimos meses a hacer diferentes campañas publicitarias aprovechando su imagen de “elegante”. El DT podría volver a dirigir en la LigaPro en la temporada 2026.

  • Segundo Castillo es el principal candidato para dirigir a El Nacional en la temporada 2026.
  • El entrenador buscará el regreso de El Nacional a la Serie A tras su descenso.
  • Castillo registró 12 victorias, 4 empates y 10 derrotas en 26 partidos con Barcelona SC.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
