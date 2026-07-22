Nueva polémica foto de Kendry Páez acaba desatando la furia y sorprendiendo a todos los hinchas de Ecuador.

Kendry Páez volvió al centro de la polémica en el mundo del fútbol después de una insólita imagen que sorprende a todos. El jugador ecuatoriano viene siendo muy cuestionado por su rendimiento en el último año y en el Mundial apenas y tuvo presencia.

Fue el mismo Kendry Páez que mostró una serie de fotografías de lo que vienen siendo sus vacaciones, donde en una se puede ver una bebida alcohólica que acabó molestando a los hinchas. El jugador ecuatoriano ya estuvo en vuelto en polémicas de este tipo hace poco.

Nuevos cuestionamientos llegan porque Kendry también viene con una temporada para el olvido y en el Mundial 2026, el jugador ecuatoriano no contó para Beccacece. No obstante, aunque venía sin sumar minutos y ser regular, lo llevaron al Mundial.

En 2024, Kendry también se vio envuelto a una gigante polémica previo a la Copa América, cuando estuvo en un Night Club junto a otros jugadores de la Selección en su día libre. Desde ese momento, el jugador no pudo volver a ser el “mismo” y bajó su rendimiento.

La publicación de Kendry que hizo enojar a los hinchas. (Foto: Captura de pantalla)

Tal es el punto de críticas para Kendry Páez que incluso cuando Ecuador hizo oficial que le daba el 10 para el Mundial 2026, la hinchada se molestó. Ahora mismo su futuro también es incierto y no se sabe si seguirá en Argentina o Chelsea lo mueva a otro equipo.

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Los números de Kendry Páez en el Mundial 2026

Aunque fue convocado por Beccacece, y el DT siempre mostró confianza en él, Kendry casi ni debuta en el Mundial. Apenas tuvo 11 minutos y fue cuando ya la Selección de Ecuador estaba casi eliminada contra México. En ese momento le dieron minutos. No marcó goles ni dio asistencias.

El futuro de Kendry Páez

Ahora mismo, el futuro de Kendry Páez pasa por lo que decidan hacer equipos como Chelsea y River Plate. El ecuatoriano está cedido en el equipo argentino, pero no lo quieren mantener y los dueños de su pase tienen que decidir si lo vuelven a prestar o lo venden.

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En síntesis:

El futbolista Kendry Páez desató críticas tras publicar fotografías de sus vacaciones con bebidas alcohólicas.

desató críticas tras publicar fotografías de sus vacaciones con bebidas alcohólicas. El volante Kendry Páez disputó apenas 11 minutos con Ecuador en el Mundial 2026.

disputó apenas 11 minutos con Ecuador en el Mundial 2026. El club Chelsea debe decidir si vuelve a prestar o vender a Kendry Páez.