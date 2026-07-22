Miguel Ángel Ramírez podría rechazar a la Selección de Ecuador por otro equipo CONMEBOL

La Selección de Ecuador sigue buscando un nuevo DT, y ahora se le puede "escapar" uno de los principales candidatos.

Miguel Ángel Ramírez es uno de los entrenadores que más gusta a la Selección de Ecuador y que podría llegar a ‘La Tri’ por su importante pasado en Independiente del Valle. No obstante, ahora otro equipo CONMEBOL aparece en el radar.

Según la información revelada por Mr. OFFSIDER, la Selección Bolivia se interesó en el fichaje de Miguel Ángel Ramírez como su nuevo DT. El español gusta mucho a la Federación por su idea de juego y están muy atentos a la situación con Ecuador.

Junto a Robert Moreno, Miguel Ángel Ramírez sería uno de los principales candidatos a llegar a la Selección de Ecuador. El español hizo una gran campaña con Independiente del Valle hace pocos años, y fue de los primeros en confiar en jugadores como Piero Hincapié, William Pacho, Moisés Caicedo y otros.

Ramírez ahora mismo no tiene equipo y está escuchando ofertas, si ‘La Tri’ lo quiere en realidad, seguramente le acercarán una propuesta en las siguientes horas. La idea de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es contar con un nuevo DT en el mes de agosto.

Miguel Ángel Ramírez pasó por IDV. (Foto: GettyImages)

Son varios los nombres que aún vienen sonando para la Selección de Ecuador, pero aún no se anima la FEF a contratar a algunos de estos candidatos. La directiva está buscando un nombre, según han revelado, que ilusione a toda la hinchada.

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Todos los técnicos que suenan para Ecuador

Ahora mismo para la Selección de Ecuador vienen sonando nombres de importante trayectoria y peso a nivel continental. La FEF le pagó a Beccacece un salario de 2.4 millones y este sería el promedio de sueldo que le pude ofrecer a los siguientes entrenadores:

Marcelo Gallardo

Reinaldo Rueda

Luis Zubeldía

Miguel Ángel Ramírez

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En síntesis:

La Selección Bolivia se interesó en contratar al DT español Miguel Ángel Ramírez .

se interesó en contratar al DT español . El entrenador Miguel Ángel Ramírez es candidato para dirigir a la Selección de Ecuador.

es candidato para dirigir a la Selección de Ecuador. La FEF prevé contratar al nuevo director técnico durante el mes de agosto.