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Sorpresa: Alexander Alvarado podría dejar Liga de Quito por otro grande de LigaPro

Alexander Alvarado podría ser una de las sorpresivas salidas de Liga de Quito, el jugador tiene el interés de otro grande de LigaPro.

Alexander Alvarado podría dejar Liga de Quito por otro grande de LigaPro
Alexander Alvarado podría dejar Liga de Quito por otro grande de LigaPro

Liga de Quito está pensando en fichajes y salidas para el segundo semestre y entre los movimientos podría darse la sorpresaiva salida de Alexander Alvarado. El extremo ecuatoriano, de irregular presente en la U, podría irse a otro grande de LigaPro.

Deportivo Cuenca quiere fichar a Alexander Alvarado, esto según contó su propio entrenador Jorge Célico. El club azuayo busca a un extremo, un delantero y a un zaguero.

Este año, otra vez el ecuatoriano no ha sido muy tomado en cuenta por Tiago Nunes y el jugador podría tener una nueva cesión. Alexander Alvarado ha sido cedido hasta en tres ocasiones.

En el puesto de las bandas, Liga de Quito tiene a Deyverson, Jeison Medina, Rodney Redes, Janner Corozo y Yerli Quiñónez, todos ellos por encima de Alvarado en la consideración del entrenador.

Liga de Quito ya ha cedido a Alvarado, quién tiene aún una temporada más de contrato con los ‘albos’. En el 2024 jugó un semestre en Universidad Católica de Quito.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Alexander Alvarado ganó la Sudamericana 2023, dos LigaPro y una Supercopa Ecuador.

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Gustavo Dávila
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