Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Lo llamaron de Brasil, México y Argentina y revelan dónde jugará Claudio Spinelli en el 2026

Claudio Spinelli fue el goleador del Independiente del Valle campeón de LigaPro y ahora confirman dónde jugará en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Revelan el club que se quedará con Claudio Spinelli en el 2026
Revelan el club que se quedará con Claudio Spinelli en el 2026

Independiente del Valle cerró la temporada siendo campeón de LigaPro, semifinalista de Copa Ecuador y de Copa Sudamericana, y ahora piensan en el armado del plantel. Una de las decisiones que ya tomaron fue el futuro de Claudio Spinelli.

Pese a los llamados que tuvo desde Argentina, Brasil y México, Claudio Spinelli renovó su contrato con Independiente del Valle hasta diciembre 2026. El club prioriza lo deportivo pese a que podía haberlo vendido por 3 millones.

Clubes como Botafogo, Estudiantes de La Plata y América de México lo habían sondeado. El argentino también tenía preferencia de quedarse una temporada más en LigaPro.

Spinelli anotó 20 goles con Independiente del Valle y está a uno de igualar a Daniel Valencia del Manta como el máximo goleador de LigaPro 2025. Spinelli aún tiene dos partidos más por disputar.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil.

Enner Valencia puede cambiar de club justo antes del Mundial ¿le conviene a la Tri?

ver también

Enner Valencia puede cambiar de club justo antes del Mundial ¿le conviene a la Tri?

Claudio Spinelli – Independiente del Valle campeón

Claudio Spinelli – Independiente del Valle campeón

Publicidad

En resumen

  • Claudio Spinelli renovó su contrato con Independiente del Valle hasta diciembre de 2026.
  • El club priorizó lo deportivo y rechazó una posible venta de 3 millones de dólares por Spinelli.
  • Spinelli ha anotado 20 goles con Independiente del Valle y podría ser el máximo goleador de LigaPro 2025.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Javier Rabanal es campeón con Independiente del Valle y habla de su futuro en el club
Fútbol de Ecuador

Javier Rabanal es campeón con Independiente del Valle y habla de su futuro en el club

Se van campeones: Los jugadores que dejarían Independiente del Valle para el 2026
Fútbol de Ecuador

Se van campeones: Los jugadores que dejarían Independiente del Valle para el 2026

Independiente del Valle es el nuevo campeón de la LigaPro, tras la derrota de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle es el nuevo campeón de la LigaPro, tras la derrota de Liga de Quito

Histórico de Europa pagaría una fortuna por Jorge Carrascal
Fútbol de Colombia

Histórico de Europa pagaría una fortuna por Jorge Carrascal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo