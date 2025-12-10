Revelan el club que se quedará con Claudio Spinelli en el 2026

Independiente del Valle cerró la temporada siendo campeón de LigaPro, semifinalista de Copa Ecuador y de Copa Sudamericana, y ahora piensan en el armado del plantel. Una de las decisiones que ya tomaron fue el futuro de Claudio Spinelli.

Pese a los llamados que tuvo desde Argentina, Brasil y México, Claudio Spinelli renovó su contrato con Independiente del Valle hasta diciembre 2026. El club prioriza lo deportivo pese a que podía haberlo vendido por 3 millones.

Clubes como Botafogo, Estudiantes de La Plata y América de México lo habían sondeado. El argentino también tenía preferencia de quedarse una temporada más en LigaPro.

Spinelli anotó 20 goles con Independiente del Valle y está a uno de igualar a Daniel Valencia del Manta como el máximo goleador de LigaPro 2025. Spinelli aún tiene dos partidos más por disputar.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil.

Claudio Spinelli – Independiente del Valle campeón

