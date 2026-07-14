Sorpresa: Las dos selecciones que ofertaron por Álex Aguinaga para el puesto de DT

Álex Aguinaga podría regresar a los banquillos de la mano de dos selecciones Sudamericanas, que habrían ofertado por el DT ecuatoriano.

Mientras en la Selección de Ecuador no tienen en planes a un entrenador ecuatoriano, ahora revelan que a Álex Aguinaga habría estado como alternativa para dos selecciones. El ‘Guero’ pudo haber sido rival de Ecuador en las Eliminatorias CONMEBOL.

Según El Canal del Fútbol, Álex Aguinaga recibió las ofertas de la Selección de Bolivia y la Selección de Colombia. Las mismas habrían sido rechazadas por el DT ecuatoriano.

Los detalles de los años en que habría recibido las ofertas no fueron revelados, aunque muchos dudan de que haya sido recientemente, al menos en la Selección de Colombia.

El vecino país tiene como prioridad renovar a Nestor Lorenzo, mientras que las alternativas son DTs europeos y campeones internacionales como Marcelo Gallardo y Dalic.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 52 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 13 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).

Álex Aguinaga – Selección de Ecuador.