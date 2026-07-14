¡Última hora! Los dos nuevos candidatos a ser entrenador de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador sumó dos nuevos candidatos para el puesto de entrenador tras la salida de Beccacece y descartar otros más.

La Selección de Ecuador continúa con su búsqueda de un nuevo entrenador para la siguiente edición de las Eliminatorias. Desde FEF han descartado un montó de nombres pero otros sí gustan, ahora han revelado dos de ellos.

Según cuenta Mr. Offsider, Miguel Ángel Ramírez y Eduardo Domínguez son dos de los nombres que sí están en carpeta para la Selección de Ecuador. Los argentinos serán discutados en reuniones que tendrán en los próximos días desde la Comisión de Selecciones.

Eduardo Domínguez, DT argentino, se encuentra en Atlético Mineiro de Brasil y su salida tendría que ver una inversión económica. Como DT fue el entrenador del exitoso ciclo de Estudiantes de La Plata.

Miguel Ángel Ramírez por su parte fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, luego de eso tuvo pasos por Brasil y España sin mucho éxito.

Nombres que si quedaron descartados son Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa, Ricardo Gareca, Guillermo Almada y Thomas Christiansen. Todos de renombre internacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.