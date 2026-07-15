Titular de Ecuador confiesa que pensó en dejar la Selección por las críticas

Las críticas que recibió la Selección de Ecuador casi obligan a uno de sus titulares a plantearse retirarse del combinado nacional.

La Selección de Ecuador cerró un Mundial con apreciaciones irregulares y algunas críticas, y ahora trasciende que uno de sus titulares pensó en renunciar al combinado nacional. Hernán Galíndez es uno de los referentes del equipo pero contó que estuvo a punto de dejar el combinado nacional.

Corrían los amistosos de junio 2024, la doble fecha enfrentaba a Argentina y Bolivia; en el primer encuentro el capitán fue Hernán Galíndez. El portero relata las críticas recibidas por parte de algunos hinchas y ex referentes de la Tri que cuestionaban que un extranjero (es argentino naturalizado) sea el capitán.

Esas críticas lo obligaron a pensar en el temprano retiro de la Selección de Ecuador, hasta el siguiente amistoso. El 12 de junio en la victoria contra Bolivia, Enner Valencia celebró un gol yendo a abrazar al portero en lo que fue un espaldarazo público.

Galíndez contó en Teleamazonas que de no haber sido por ese gesto, probablmente su ciclo con la Tri hubiera acabado antes. Hoy es uno de los más queridos por la afición así como fue titular en un segundo Mundial consecutivo.

Hernán Galíndez – Selección de Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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En resumen