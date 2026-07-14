Ecuador tiene puesto definido en el ranking FIFA tras el Mundial 2026

La Selección de Ecuador tiene definido su puesto en el ranking FIFA hasta, por lo menos septiembre, tras el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador terminó su participación en el Mundial 2026 y así también lo hicieron sus inmediatos competidores en las selecciones que están arriba y abajo del ranking FIFA, por lo que hasta septiembre, la ‘Tri’ tiene su puesto definido.

Pase lo que pase en las semifinales del Mundial, la Selección de Ecuador quedó en el pusto 25 de ranking y su puesto no variará. La ‘Tri’ tendrá que esperar hasta septiembre para tener otra oportunidad para subir.

Todo dependerá de los resultados y los rivales a jugar en los dos amistosos de septiembre. Hay rumores de posibilidades de que sean Perú e Italia los elegidos por la FEF.

En caso de ganar contra Italia supondría un ascenso en el ranking mucho mayor a que si ganan contra Perú. La FIFA toma en consideración no solo los resultados si no los puestos de las selecciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.