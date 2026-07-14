La decisión de Liga de Quito con Tiago Nunes tras las polémicas y los malos resultados

Liga de Quito vuelve a pasar un mal momento deportivo y ya tomaron una decisión sobre la continuidad de Tiago Nunes.

Liga de Quito otra vez se aleja de la pelea por la LigaPro así como por la clasificación a la Copa Libertadores. Tiago Nunes está en el centro de la polémica y se conoce la decisión del club en medio de las críticas.

Pese a todo el mal ambiente, Liga de Quito confirmó oficialmente la continuidad de Tiago Nunes para cumplir su contrato. La directiva encabezada por Isaac Álvarez dio a conocer el respaldo público al DT brasileño.

Otros apuntan a que la continuidad de Tiago Nunes en Liga de Quito se da debido a que el club no podría asumir una hipotética cláusula de salida por los casi seis meses de contrato que le quedan.

Sumado a los rumores de problemas entre jugadores y cuerpo técnico, el fin de semana hubo varios episodios de insultos y reclamos entre hinchas en el Rodrigo Paz Delgado y el entrenador.

Liga de Quito también está en críticas por los fichajes hechos, ya que las salidas siguen dándose pero los reemplazos no llegan, por ejemplo para el lateral derecho, así como los refuerzos que sí llegaron son poco efectivos.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Liga de Quito lleva un año y medio con Tiago Nunes como DT.

En resumen