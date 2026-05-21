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Joe Armas regresa al fútbol ecuatoriano y dirigirá a este campeón de LigaPro

Fue uno de los talentos emergentes en el fútbol ecuatoriano como nuevo DT, y ahora Joe Armas dirigirá este equipo.

El nuevo equipo que dirigirá Joe Armas en la LigaPro
© Primicias/ Edit BVEl nuevo equipo que dirigirá Joe Armas en la LigaPro

En su mejor momento, Joe Armas fue uno de los entrenadores más importantes y talentosos del fútbol ecuatoriano, poco después su crecimiento se fue apagando y no llegó a lo que se esperaba. Hoy nuevamente aparece la oportunidad de llegar a un grande.

El Nacional contará con Joe Armas como su nuevo DT y comenzará su ciclo de inmediato. El joven entrenador venía de perder la categoría y bajar al ascenso nacional con Imbabura. Ahora, de nuevo, tiene la chance de destacar en la Serie B con ‘El Bi-Tri’.

Armas destacó con Imbabura hace pocos años, donde eliminó a Liga de Quito en la Copa Ecuador y luego logró el ascenso a primera, sin embargo, no le alcanzó y volvió a descender poco después. Probó suerte en Independiente Juniors y tampoco le fue bien.

Ahora, Joe Armas tiene la misión de “levantar” a un Nacional dormido y con serios riesgos de perder la categoría nuevamente. El técnico ecuatoriano se enfrenta a la oportunidad de demostrar que dejó de ser una promesa y ya es presente.

El Nacional perdió la categoría en el 2025 por varias deudas y en esta temporada en la Serie B, los resultados lo tienen último con 0 puntos. Hay una nueva directiva trabajando en El Nacional buscando que el club pague sus deudas y se salve en la cancha de descender.

El último trabajo de Joe Armas en Ecuador

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Cuando regresó a Imbabura en el 2025, en la Serie B, Joe Armas alcanzó a dirigir un total de 18 partidos entre todas las competencias. Ganó 5 partidos, empató 5 y perdió 8. Su equipo acabó perdiendo la categoría y descendiendo al Ascenso Nacional (tercera categoría).

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En síntesis:

  • Joe Armas asumió como nuevo director técnico de El Nacional para dirigir en la Serie B.
  • Cero puntos registra el equipo militar en la tabla, ocupando actualmente la última posición del torneo.
  • Cinco victorias en 18 partidos fue el balance final de Armas en su etapa con Imbabura.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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