Se vienen dos nuevos amistosos para la Selección de Ecuador y en medio de todos los rumores, Beccacece ya tiene claro qué hacer con Luis Fragozo.

Una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano en esta temporada es Luis Fragozo. El joven jugador de apenas 16 años de Emelec viene sumando muchos minutos en este semestre y siendo importante. Su nombre sonó para el Mundial 2026 y Beccacece tomó una decisión.

De acuerdo a la revelación de Eve Murilla en KCH Radio, Luis Fragozo sería convocado como sparring a la Selección de Ecuador para estos amistosos contra Arabia Saudita y Guatemala. Son dos partidos que pueden ser determinantes para que el jugador tenga sus primeros minutos en ‘La Tri’.

Ya Beccacece ha demostrado que jugadores juveniles que entran a la convocatoria mayor de Ecuador lo hacen como sparrings. Por lo cual, es una gran posibilidad para la ‘Joya’ de Emelec. Aunque meterse entre los 26 que irán al Mundial 2026 sí se ve más complicado.

Fragozo ha tenido un rendimiento irregular en este 2026, normal para su edad, le hizo un gol clave a Liga de Quito, pero ha fallado en momentos puntuales que complicaron al club, contra Leones y contra Daquilema falló un penal que casi elimina al plantel.

Fragozo podría jugar con Ecuador en los amistosos. (Foto: Imago)

Fragozo también podría jugar para la Selección Colombia, pero el jugador hizo todos los trámites para representar a Ecuador, es más hace poco en el Sudamericano Sub-17 estuvo defendiendo los colores de ‘La Tri’ y casi llega a la final.

Publicidad

Los números de Fragozo en esta temporada

En este semestre con la camiseta de Emelec, Luis Fragozo ha jugado un total de 10 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Lleva en cancha 380 minutos teniendo un importante rodaje para su corta edad.

Los amistosos de Ecuador

Así está el calendario de Ecuador para sus últimos amistosos antes del Mundial 2026:

Ecuador vs Arabia Saudita (30/5)

Ecuador vs Guatemala (7/6)

Encuesta¿Fragozo debe ir al Mundial? ¿Fragozo debe ir al Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Luis Fragozo fue convocado como sparring de la Selección de Ecuador para los próximos amistosos.

fue convocado como sparring de la Selección de Ecuador para los próximos amistosos. Un gol en 10 partidos suma el volante de 16 años con Emelec esta temporada.

suma el volante de 16 años con Emelec esta temporada. El 30 de mayo iniciará la serie de amistosos de Ecuador enfrentando a Arabia Saudita.