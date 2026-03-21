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Kendry Páez

Sorpresa total: El otro jugador ecuatoriano que podría llegar a River Plate

El otro jugador ecuatoriano que estaría muy cerca de llegar a River Plate en un movimiento sorpresa.

Por Jose Cedeño Mendoza

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El otro jugador ecuatoriano que podría llegar a River
© GettyImages/ Edit BVEl otro jugador ecuatoriano que podría llegar a River

Kendry Páez inició un camino de negociaciones entre River Plate y Chelsea, que ahora podría derivar en otro acuerdo. Ambas partes están negociando un acuerdo inédito que beneficiaría a ambos clubes en negociaciones por jugadores juveniles.

De acuerdo a lo revelado por Bolavip Argentina, el acuerdo que Chelsea y River trabajan plantea que el equipo argentino tendrá prioridad sobre los jugadores que los ‘Blues’ quieran ceder, y Chelsea tendrá la opción de igualar cualquier oferta por un juvenil que venda River.

Con esto se ha especulado que uno de los juveniles que Chelsea le podría ceder a River en breves momentos es el central ecuatoriano, Deinner Ordóñez. El futbolista fue fichado al estilo “Kendry Páez” y apenas llegará a Europa en 2028 con los 18 años de edad.

Se ve con buenos ojos estos movimientos, puesto que, Kendry Páez parece va recuperando su nivel en River Plate, después de que pasó varios meses bajos en Francia. Ahora el tricolor es titular con Coudet y poco a poco va siendo importante en Argentina.

Kendry Páez viene siendo titular en River Plate. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez viene siendo titular en River Plate. (Foto: GettyImages)

Los siguientes meses podrían determinar si Ordóñez se vincula a Chelsea para esta nueva oportunidad, puesto que, el joven central aún está Independiente del Valle, donde ni ha jugado por LigaPro. Se quiere llevar “lento” el proceso del jugador ecuatoriano.

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Kendry ya lleva con River, desde su llegada a finales de enero, un total de 5 partidos, sumando 200 minutos. El ecuatoriano tuvo un comienzo complicado por las lesiones, pero se ha recuperado bien y con Coudet seguirá siendo titular en los siguientes encuentros.

El contrato de Kendry Páez con River

Kendry Páez tiene con River Plate un contrato hasta mediados de la temporada 2027. No hay opción de compra para el ecuatoriano, pero si hay una posibilidad de que el club argentino acabe “facturando” por un derecho de vitrina si venden en un futuro al tricolor.

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En síntesis:

  • Chelsea y River Plate negocian un acuerdo de cooperación que daría prioridad de cesiones a los argentinos y una opción de tanteo a los ingleses por sus juveniles.
  • El central ecuatoriano Deinner Ordóñez, fichado por Chelsea para 2028, se perfila como el primer refuerzo bajo este convenio para foguearse en River.
  • Kendry Páez se consolidó como titular en el equipo de Coudet tras superar sus lesiones iniciales, con un préstamo vigente hasta mediados de 2027.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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