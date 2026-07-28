El delantero ecuatoriano Enner Valencia tiene nuevo equipo para la siguiente temporada luego de un discreto Mundial con Ecuador.

Enner Valencia tuvo un discreto Mundial con la Selección de Ecuador sin embargo ofertas no le faltaron para cambiar de club. El delantero ya tiene nuevo equipo por cerrar.

Talleres de Córdoba será el nuevo equipo de Enner Valencia, según cuenta el periodista Germán García Govea. El delantero está a nada de cerrar su vínculo con el club argentino.

Enner Valencia habría sido pedido por Jorge Sampaoli, DT que ya lo tuvo y lo hizo debutar en Emelec en el 2010. Enner Valencia llega como agente libre tras rescindir con el Pachuca de México.

Con esto, los hinchas de Emelec tendrán que esperar al menos un año para ver el regreso de Valencia. Los azules lo quisieron regresar este año pero hubo bastante competencia.

Desde su entorno habían confirmado que había ofertas también de México, la MLS y Arabia Saudita, todas ofertas abismalmente superior en lo económico comparado con Emelec.

El valor de mercado de Enner Valencia

Ahora mismo, Enner Valencia tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. El delantero ecuatoriano está en el ocaso de su carrera y es por eso que también busca un contrato que le asegure un importante sueldo, algo que Emelec no le puede garantizar.

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Enner Valencia – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen