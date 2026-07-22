Sorpresa total: el gigante de Argentina que iría por el fichaje de Enner Valencia

Enner Valencia sigue sin tener un nuevo equipo, tras su salida de Pachuca y ahora lo ponen en un grande de Argentina.

Enner Valencia sigue sin tener un nuevo equipo después de dejar Pachuca y los rumores sobre su futuro no paran. Hace poco, el delantero ecuatoriano estuvo relacionado con América de México y ahora mismo hablan de otra posibilidad, ahora en Argentina.

De acuerdo a la información que trasciende desde ESPN y también de otros medios de Argentina, Enner Valencia se metió en planes de Boca Juniors para un nuevo fichaje. El delantero ecuatoriano podría llegar al gigante de CONMEBOL para este segundo semestre.

Boca Juniors está buscando nuevos delanteros para competir en este segundo semestre en la Copa Sudamericana y también en el campeonato local. De ahí que, ahora Enner Valencia se meta en planes del club para asumir este nuevo reto en este semestre.

Se espera que el futuro de Enner Valencia se decida en las siguientes semanas, puesto que, el delantero ecuatoriano quiere seguir jugando y lo más probable es que lo haga en el extranjero. Clubes de Arabia Saudí, Estados Unidos y México también lo sondean.

Enner Valencia dejó Pachuca en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas deben ser claves en el futuro de Enner Valencia para que el delantero ecuatoriano finalmente acabe eligiendo un nuevo destino para su carrera. El tricolor se quiere mantener en activo, aunque ya no volverá a vestir los colores de la Selección de Ecuador.

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Los números de Enner Valencia en el Mundial 2026

Enner Valencia en el Mundial 2026 jugó un total 4 partidos entre todas las competencias sumando más de 300 minutos en cancha. No marcó ni un solo gol y no dio asistencias. Se marchó de la Copa del Mundo dejando una mala imagen con esta ineficacia.

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