El ‘Diablito’ Lara aún no ha recibido sentencia por su polémico caso de presunto robo a mano armada. El ex jugador de la Selección de Ecuador sigue preso y ahora su abogado pide que se respete su “inocencia” y además la ratifican ante todos los ecuatorianos.

Mediante un comunicado en redes sociales, la defensa de Christian Lara salió a pedir a todos que hay una presunción de inocencia para el ‘Diablito’ y esta debe ser respetada hasta que las autoridades de justicia de Ecuador determinen lo contrario.

“El principio de presunción de inocencia deja claro que no se puede apuntar ni llamar delincuente, a nadie, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada“, dice el comunicado de la defensa del ex jugador.

Por otro lado, el comunicado también advierte que el jugador es inocente, aunque eso aún no se ha demostrado: “La presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio, por lo que la FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS, Y PATROCINIO LEGAL, ratifican a la comunidad la INOCENCIA del señor CHRISTIAN LARA ANANGANO“, termina la misiva de la defensa del jugador.

La defensa de Christian Lara emitió este comunicado. (Foto: @LaPosta_Ecu)

Las siguientes semanas serán claves para determinar si Christian Lara es inocente o culpable. El ‘Diablito’ se encuentra en el momento más delicado de su vida, puesto que, en caso de ser condenado el ex futbolista podría pasar varios años en la cárcel. Ahora está con prisión preventiva.

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¿A cuántos años puede ser condenado Christian Lara?

En caso de ser encontrado culpable por este robo a mano armada, Christian Lara podría ser recluido en prisión entre 5 a 7 años, según lo que determinen las autoridades. El ‘Diablito’ también estaba pasando por problemas económicos, según reveló la FEF.

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