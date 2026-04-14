No lo quería Vicente Sánchez: Jugador se va de Emelec tras reclamar pagos pendientes

Este martes 14 de abril de 2026 se reveló que hay una nueva salida en Emelec para la temporada 2026. El club azul ya no contaba con varios jugadores, pero ahora se confirmó que Washington Corozo es “agente libre” para negociar un nuevo contrato con cualquier equipo.

El extremo venía de un 2025 muy irregular y con varias críticas de la hinchada. El futbolista tenía contrato originalmente hasta 2026, sin embargo, Vicente Sánchez no contaba con él y no fue ni inscrito. Entonces, el futbolista intimó el pago de valores pendientes, no le cumplieron y se marchó.

Desde la directiva de Emelec ya le habían comunicado a ‘Manchitas’ que no contaban con él para este 2026. Por lo cual, esta parece ser la “salida fácil” para ambas partes. Ahora el club deberá pagarle lo que le deba para evitar una nueva demanda.

Washington Corozo llegó como uno de los fichajes más ilusionantes del club en la temporada 2024. No obstante, el extremo se quedó lejos de ese rendimiento que había mostrado en México y Perú. Incluso llegó a tener una grave lesión en la rodilla y estuvo fuera de las canchas más de 6 meses.

Washington Corozo se irá de Emelec. (Foto: Imago)

En las próximas semanas se confirmará el futuro de Corozo. Si el jugador se queda en la LigaPro; apenas podrá volver a jugar en el campeonato ecuatoriano después del Mundial, porque el mercado ya cerró. Varios equipos del país lo podrían buscar.

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Los números de Washington Corozo en Emelec

Como jugador de Emelec desde 2024, Washington Corozo jugó un total de 44 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Sumó en cancha más de 1.900 minutos, muy poco para un fichaje considerado “estelar”.

El valor de mercado de Washington Corozo

‘Manchitas’ apenas tiene un valor de mercado de 100 mil dólares. En su mejor momento llegó a costar más de 800 mil dólares. Pero ahora con su gran irregularidad y tras este paso gris por Emelec, tiene un bajo de mercado. El volante puede negociar libre con cualquier equipo.

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En síntesis:

Washington Corozo queda libre tras rescindir su contrato vigente hasta finales de 2026 .

queda libre tras rescindir su contrato vigente hasta finales de . El extremo disputó 44 partidos oficiales con Emelec, anotando únicamente 5 goles .

oficiales con Emelec, anotando únicamente . Su valor de mercado actual descendió hasta los 100 mil dólares tras su salida.