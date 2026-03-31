Todo Ecuador consternado: La firme respuesta de Beccacece de por qué ‘La Tri’ no le ganó a Países Bajos

La Selección de Ecuador no pudo pasar del empate contra Países Bajos en su último amistoso internacional. Las críticas contra el DT se han desatado, puesto que, Ecuador tuvo un hombre más desde el minuto 11, pero no pudo conseguir la victoria.

Ante las dudas y cuestionamientos, Sebastián Beccacece fue muy contundente con su mensaje: “Orgulloso de esta doble jornada, sabiendo que en los dos partidos quedó la sensación de que podíamos ganar, pero no pudimos conseguirlo. Creo que las formas ameritan a pensar que este es el camino“, comentó el entrenador.

Aunque son dos nuevos empates al largo historial de igualdades en la Selección de Ecuador, en estos dos encuentros (vs Marruecos y vs Países Bajos), se vio otro tipo de juego en ‘La Tri’. En ambos partidos estuvo muy cerca de conseguir la victoria, que era merecida, según el DT.

Por otro lado, Beccacece también reveló que no espera que la lesión de Gonzalo Valle sea grave y en las próximas horas se le harán estudios al arquero de Liga de Quito, que tuvo que salir de la cancha en camilla. El entrenador le había dado la oportunidad para jugar ante Países Bajos.

🇪🇨🦸 ¡SUPERMAN SIEMPRE AL RESCATO! 🆚🇳🇱



📌 Tras una falta dentro del área sobre Gonzalo Plata, Enner Valencia convirtió el penal en gol#PaisesBajos 1⃣-1⃣ #Ecuador



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En esta rueda de prensa, Sebastián Beccacece también aclaró que la lista mundialista estará lista para el mes de mayo: “Uno tiene claro quienes son los jugadores que han ganado terrenos en esos 6 cupos que quedaban. Habrá que evaluar el rendimiento en sus clubes, pero nos llevamos una linda información para completar la lista que tendremos a finales de mayo“, reveló el entrenador.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 el 14 de junio de 2026, se está analizando jugar dos partidos amistosos más en las semanas previas, pero esto aún no está confirmado por ‘La Tri’. Puesto que, no se quiere exponer a los jugadores a horas del debut.

Los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

El calendario con el que Ecuador deberá jugar en el Mundial 2026, con grandes chances de entrar a 16avos y posteriormente llegar a las siguientes fases del torneo:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

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En síntesis: