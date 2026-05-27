A poco de conocer la lista que iría al Mundial 2026, Jordy Caicedo aprovechó para mandarle un mensaje a Beccacece.

Jordy Caicedo es uno de los nombres que más suena para el ataque de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. El delantero ecuatoriano de gran temporada en Huracán viene sonando con fuerza para ‘La Tri’ y ahora le mandó un mensaje a Beccacece.

El delantero forma parte de los convocados para jugar el amistoso de 2026, y tras la lesión de Leonardo Campana es un gran candidato para entrar en la lista de los 26 convocados de Ecuador. Por eso, en atención a los medios de comunicación el goleador comentó que se ve jugando la Copa del Mundo.

“Me hace ilusión jugar mi primer mundial he venido trabajando para eso, esperando ese día con muchas ansias, pero también sabiendo que será mucha responsabilidad una vez que mi nombre esté ahí. Tratar de tomarlo de la mejor manera y seguir trabajando como lo he venido haciendo”, comentó el jugador.

Jordy se ve jugando el Mundial de 2026 y por eso el jugador sigue entrenando con la Selección de Ecuador. Después de que se juegue el partido amistoso ante Arabia Saudita, ‘La Tri’ presentará una nueva lista en esta sí estarán los 26 que irán a la Copa del Mundo.

🇪🇨🔝👏🏻💪🏻 “ME HACE ILUSIÓN JUGAR MI PRIMER MUNDIAL” 🇪🇨🔝👏🏻💪🏻



Jordy Caicedo, delantero de Ecuador 🇪🇨 en @kchradio



“Este es un tema que está en la mesa, tenemos una generación buena y hay que aprovecharla al máximo, sabemos que no será fácil pero será un gran mundial para todos”… pic.twitter.com/pKVQpThso5 — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) May 27, 2026

El buen nivel de este semestre de Jordy Caicedo en Argentina le sirve al delantero ecuatoriano para ser considerado por Beccacece. El delantero ecuatoriano podría ser un reemplazo de Enner Valencia a lo largo de la Copa del Mundo y otra alternativa para el DT.

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Las estadísticas de Jordy Caicedo en esta temporada

Con Huracán, Jordy Caicedo ha jugado un total de 17 partidos en este semestre. Marcando 8 goles en poco más de 1.400 minutos. El regresar a Sudamérica le valió al delantero volver a ser convocado por la Selección de Ecuador.

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