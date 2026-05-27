Beccacece tiene contrato hasta finales de 2026 con la Selección de Ecuador, pero su futuro depende de esta decisión.

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de la temporada 2026. Por lo cual, después del Mundial aún seguirá 6 meses con ‘La Tri’. Pero ahora el presidente de la FEF comentó de qué depende su continuidad en Ecuador.

El futuro de Beccacece dependerá exclusivamente del resultado que tenga en el Mundial 2026. “Vamos paso a paso, eso es lo que hemos conversado con ellos. Siempre va a ser importante el resultado de un Mundial en la continuación de un proyecto”, avisó el directivo.

Asimismo, Egas también se tomó un tiempo para avisar que ahora solo están centrados en hacer una gran Copa del Mundo: “Hoy estamos abocados a sacar adelante este gran proyecto, que es el Mundial 2026, y desde ahí miraremos que va hacía adelante“, comentó Egas.

La continuidad de Beccacece también viene recibiendo grandes cuestionamientos por parte de la hinchada de la Selección de Ecuador. El DT es muy cuestionado por sus llamados y por los diferentes jugadores a los que ha decidido darle apoyo y minutos en ‘La Tri’.

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Beccacece jugará el primer mundial de su carrera y el entrenador no ha dejado de sonar para diferentes selecciones. Una de las más interesadas en quedarse con él sería la de Chile, puesto que, lo conocen desde cuando fue asistente de Sampaoli en su primera Copa América.

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Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 18 partidos entre todas las competencias. Ganando 6 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 1 solo encuentro. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota.

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