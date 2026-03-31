“Es una vergüenza…”: Tras el empate contra Países Bajos, los hinchas de Ecuador explotan

Este martes 31 de marzo de 2026 la Selección de Ecuador rescató el empate contra Países Bajos, pese a que su rival se quedó con 1 menos desde el minuto 11‘. Por lo cual, los hinchas en redes sociales se fueron contra Beccacece y sus, de nuevo, polémicas decisiones.

El entrenador no arriesgó hasta el minuto 88′ para meter a dos delanteros, cuando su equipo estaba con uno más. Por lo cual, al desperdiciar la oportunidad de ganarle a una selección top como la de Países Bajos, los aficionados se fueron contra el DT.

“Es una locura de Becaccece, meterlo a David Cabezas a debutar en este partido. No lo puedo creer. Es una vergüenza“. “ Y si vamos con esa estrategia nos golean, ahora que dira Beccacece simple partido amistoso”. “Terrible. Beccacece a parte de no saber cerrar partidos, tampoco sabe cómo remontarlos. Lo tuvo literalmente todo de cara,”, fueron algunos de los comentarios contra el DT.

Pese a que Ecuador no pudo conseguir la victoria, ‘La Tri’ sí logró dos buenas actuaciones ante Marruecos y Países Bajos, sin embargo, dos empates no alcanzan para un Mundial y por eso las críticas se han desatado contra el entrenador.

Los comentarios de los hinchas contra Beccacece. (Captura de pantalla)

Los comentarios de los hinchas contra Beccacece. (Captura de pantalla)

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Los comentarios de los hinchas contra Beccacece. (Captura de pantalla)

Los comentarios de los hinchas contra Beccacece. (Captura de pantalla)

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Aunque las críticas se desatan y Beccacece es el principal señalado de los hinchas, el DT lleva ya 17 partidos sin perder con la Selección de Ecuador. El entrenador suma solo 1 derrota, 6 victorias y un grueso de 11 empates. El DT tiene el mejor récord en la historia de la Selección de Ecuador.

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