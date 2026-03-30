El DT de Países Bajos, Ronald Koeman, sorprendió a todos con varias palabras para Ecuador a poco de jugar su partido amistoso en esta doble fecha FIFA. El entrenador avisó también a Beccacece que no hará muchos cambios en su equipo, por lo cual, iría con un equipo mixto.

La Selección de Ecuador se ha ganado una reputación a nivel internacional por los importantes nombres defensivos que tiene, ‘La Tri’ ha logrado conformar un equipo de alto nivel que casi no recibe goles y eso es lo que acaba destacando Koeman.

“No lo consiguen simplemente tirándose al suelo frente a su portería. Lo consiguen presionando, jugando con intensidad física, agresividad y con un plan claro. La clave será: ¿Cómo salimos de esa situación? Eso será muy interesante”, comentó el entrenador en rueda de prensa.

Será una selección de Países Bajos con varios cambios: “No voy a cambiar a todo el equipo, pero sí voy a darles minutos a varios jugadores. Lo hago para tener una mejor idea de cómo está cada jugador“, reveló el ex DT del FC Barcelona, pensando en los cambios ante Ecuador.

Ronald Koeman es el DT de Países Bajos. (Foto: GettyImages)

Países Bajos no es el gran candidato a ganar el Mundial 2026. Sin embargo, sí es una selección que lo puede “pelear” y que podría dar alguna sorpresa. De ahí que, sea una prueba muy importante para Ecuador y Beccacece. Además, se juega en Eindhoven, donde son locales.

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¿A qué hora y que canal pasa el partido de Países Bajos vs Ecuador?

ver también Con varios cambios: El once de Ecuador para jugar contra Países Bajos

El partido entre Países Bajos y Ecuador se jugará este martes, 31 de marzo de 2026, desde las 13H45 (EC). Estos son los canales para mirar el encuentro:

El Canal del Fútbol

Teleamazonas (Diferido)

DAZN (Solo España)

Los números de Ronald Koeman al frente de Países Bajos

En este nuevo ciclo al frente de Países Bajos, Koeman lleva dirigiendo un total de 37 encuentros. El DT ha sumado 21 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Además, llegó a las semifinales de la Eurocopa donde acabó siendo eliminado por Inglaterra.

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En síntesis: